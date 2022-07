Oficial: Ajax contrata nos Países Baixos

Owen Wijndal, lateral esquerdo, chega do AZ Alkmaar a troco de 10 milhões de euros

Vem do AZ Alkmaar, é lateral esquerdo e custou 10 milhões de euros ao campeão neerlandês. Owen Wijndal é o mais recente reforço do Ajax.

O clube de Amesterdão anunciou nas redes sociais a chegada do defesa, que, aos 22 anos, já contabiliza 143 jogos pela equipa principal do AZ.