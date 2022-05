Oficial: Ajax anuncia sucessor de Ten Hag

Alfred Schreuder tinha sido adjunto do futuro treinador do Manchester United. Regressa após meia época no Club Brugge

Está encontrado o sucessor de Ten Hag no comando técnico do Ajax. Alfred Schreuder, de 49 anos, regressa ao clube para assumir a equipa principal.

O antigo médio foi adjunto do futuro treinador do Manchester United na temporada 2018/2019, a tal em que os neerlandeses chegaram à meia-final e ficaram muito perto de atingir o jogo decisivo de Madrid.

Para além de ter passado na equipa técnica de Ten Hag, Schreuder conta com passagens pelo Twente, pelo Hoffenheim, pela equipa técnica de Koeman no Barcelona e por meia época no Clube Brugge, o último clube antes deste regresso a Amesterdão.