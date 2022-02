Oferta de 236 mil euros por semana não chega para renovar com o Chelsea

Rudiger está em final de contrato com o Chelsea

Clube inglês tenta, mas ainda não conseguiu segurar Rudiger.

O Chelsea não está com vida fácil na tentativa de chegar a um acordo com Antonio Rudiger para a assinatura de um novo contrato. O central internacional alemão termina a ligação ao clube londrino no final da época e rejeitou a mais recente proposta apresentada.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o defesa de 28 anos rejeitou uma oferta de 236 mil euros semanais, isto apesar de os valores apresentados serem bastante superiores aos que tinham sido colocados anteriormente em cima da mesa: 165 mil euros por semana.

Rudiger está no Chelsea desde 2017/18 e tem sido apontado com insistência ao Real Madrid. Representou ainda Roma e Estugarda.