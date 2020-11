"Oferecer o VAR a árbitros sul-americanos é como dar uma faca a um macaco"

Ex-árbitro argentino critica brasileiro que dirigiu o Argentina-Paraguai, da qualificação para o Mundial'2020

Javier Castrilli criticou a arbitragem do brasileiro Raphael Claus após empate (1-1), na quinta-feira entre Argentina e Paraguai, pelas Eliminatórias para o Mundial do Catar, em 2022.

Conhecido pelo apelido de "Xerife" ou "Mão de Ferro", o ex-árbitro argentino e hoje comentador de arbitragem, Javier Castrilli não deixou por menos o que tratou como erro do árbitro brasileiro Raphael Claus, criticando a utilização do VAR pelos profissionais sul-americanos. As críticas foram feitas através da conta do argentino no Twitter.

"Depois do jogo Peru-Brasil e Argentina-Paraguai, estamos em condições de afirmar que o VAR nas mãos dos árbitros sul-americanos é como dar uma faca a um macaco", publicou Castrilli, que não parou por aí. "Como se explica que tendo um ato de brutalidade de Romero (saltou com os dois joelhos nas costas de um adversário), o VAR não atuou? Quantos deveriam sair se Palacios se ferisse gravemente?", questionou.

Titular da seleção da Argentina, Exequiel Palacios acabou a sofrer mesmo uma fratura de vértebra na região lombar no lance com o avançado paraguaio Ángel Romero. Ainda não foi confirmado o tempo que o atleta falhará, mas as previsões iniciais são de três meses de afastamento.

Apesar da intervenção do VAR, o atacante paraguaio recebeu apenas um cartão amarelo.