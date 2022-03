Odegaard tem sido destaque no Arsenal: "Deixaram que cometesse erros e agora cresceu"

Martin Odegaard, médio do Arsenal, está a desfrutar de um excelente momento de forma que se segue à falta de minutos no Real Madrid, onde chegou aos 16 anos de idade

De acordo ao mesmo, as boas exibições de Odegaard pelo conjunto londrino explicam-se por uma subida de confiança. "Temos muita confiança no grupo e jogamos com muita confiança. Todos acreditam no que fazemos. Somos fortes como equipa e isso é o mais importante", referiu à Sky Sports.

Jimmy Floyd Hasselbaink, ex-internacional neerlandês e antigo jogador do Campomaiorense e Boavista, explicou que a paciência foi um fator-chave para a evolução do criativo de 23 anos, apontado desde a adolescência como um dos futuros craques do futebol.

"Ter essa pressão aos 16 anos... Foi algo muito grande para ele, ir para o Real Madrid, e os jovens que jogam na equipa principal não têm margem de erro. Não existe no Real Madrid. Ele veio para o Arsenal no último ano e foram dando-lhe várias oportunidades porque confiam nele. No início da temporada. ele não era o jogador que é agora. Mas, mais uma vez, permitiram que ele cometesse erros e, quando és um jovem jogador, esses erros ajudam-te a crescer", afirmou.

Jamie Rednapp, ex-jogador do Liverpool e Tottenham e atual comentador desportivo, também concordou comm a perspetiva de Hasselbaink, considerando que Odegaard ingressou no Real Madrid "cedo demais".

"Ele teve uma carreira interessante porque entrou [no Real Madrid] quando tinha 15/16 anos, ele era uma estrela adolescente e toda a gente estava a falar sobre ele. Ele provavelmente foi para Madrid cedo demais e não correu bem. Zidane não era um grande adepto do seu jogo. Ele foi emprestado várias vezes e todos perguntavam qual seria o seu próximo passo. O Arsenal foi a situação perfeita para ele. Foi difícil para ele se adaptar, mas agora vemos as suas capacidades, ele prova isso a cada semana. Agora ele é um homem que ama a maneira como joga futebol", analisou Rednapp.

Mikel Arteta, treinador gunner, também já elogiou a postura de Martin Odegaard em campo, garantindo que o noruegues reúne todas as caraterísticas para vir a ser capitão do Arsenal.

"Martin [Odegaard] tem todas as qualidades para ser capitão, absolutamente. Falei com o técnico da sua seleção, Stale Solbakken, e eles falam muito bem dele. Ele anda pelo túnel dos balneários e toda a gente o ama. Ele é um rapaz muito fixe e humilde e lidera com a sua personalidade. É muito natural para ele, e isso [capitanear o Arsenal] vai acontecer.", comentou Arteta após a vitória por 2-1 sobre o Brentford, na Premier League.

"Ele gerou expectativas quando tinha 16 anos. Toda a gente o queria. Ele teve que cumprir isso num clube como o [Real] Madrid, onde a competição é o que é. Mas agora ele encontrou o seu lugar", rematou o espanhol.