"Odegaard? Finalmente ganhou juízo e passou-me a bola", brinca Haaland

A Noruega venceu a Roménia por 4-0 com três golos do avançado do Dortmund e duas assistências do médio do Real Madrid.

Erling Haaland e Martin Odegaard são duas grandes promessas do futebol norueguês e a parceira na seleção já começou a dar frutos. Na vitória por 4-0 sobre a Roménia, para a Liga das Nações, o avançado do Borussia Dortmund faturou por três vezes e, em duas delas, assistido pelo médio do Real Madrid.

No final do encontro, Haaland agradeceu ao companheiro de equipa com algum humor à mistura. "Tenho de prestar homenagem ao Odegaard. Finalmente ganhou juízo e passou-me a bola. É bom jogar com ele e vai ser melhor ainda com o passar dos anos. Ainda somos jovens", atirou em declarações à TV2.

Com apenas seis internacionalizações pela seleção principal, o dianteiro de 20 anos já marcou seis golos. É o segundo jogador - a par de Ronaldo - a fazer um hattrick nesta prova.