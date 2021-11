Odegaard eliminou conta no Twitter por haver "muita porcaria"

Jogador norueguês do Arsenal assume que a leitura de comentários depreciativos "pode afetar-te muito" e nota que "há muita gente anónima"

Outro futebolista crítico do discurso proliferado por utilizadores nas redes sociais, Martin Odegaard pôs fim à sua presença no Twitter, ao depreender inutilidade e por poder ter um impacto negativo no desempenho mental de futebolista.

"Há muita porcaria no geral. Não preciso de estar nas redes sociais. Cheguei à conclusão que isso era inútil. (...) Dá um pouco de medo [ler os comentários] se não tens a cabeça no sítio", contou, em entrevista a um canal televisivo da Noruega (TV2).

Martin Odegaard, atual jogador do Arsenal, clube de Inglaterra, cujo governo se tem batido pela mitigação do discurso de ódio em plataformas digitais, assume que o mesmo "pode afetar-te muito", notando que "há muita gente anónima".

Com a eliminação da conta do Twitter, Odegaard está, agora, presente apenas no Facebook e no Instagram, com um total de mais de cinco milhões de seguidores.