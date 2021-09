"Obviamente, há um melhor ambiente para mim no Real Madrid este ano"

Bale está mais confortável no Santiago Bernabéu com a chegada de Ancelotti

Gareth Bale está de volta ao Real Madrid depois de um ano em Londres, com o Tottenham. O galês volta a trabalhar com Ancelotti e não tem problemas em admitir: a chegada do italiano deixa-o mais confortável no Santiago Bernabéu.

"Sempre tive uma grande relação com Carlo, mas continua a ser a mesma no sentido em que tenho de trabalhar para entrar na equipa. Tive uma boa pré-época e um bom início de temporada. Penso que é sempre bom estar numa boa atmosfera. Essa é a principal razão da minha saída para o Tottenham. Sabia que seria um bom ambiente para mim. Era uma pausa que precisava, e diverti-me imenso com os Spurs. Obviamente, este ano, existe um ambiente melhor para mim", afirmou o extremo galês, num estágio da sua Seleção.

Durante o verão, chegou a especular-se que Bale podia terminar a carreira no próximo ano de 2022. Bale recusou totalmente essa história, ainda que não tenha aberto o livro quanto ao seu futuro a médio prazo.

"Todos parecem inventar histórias quando querem. Não sei. Eles apenas inventam algumas coisas malucas. Nunca pensei em reformar-me. Como disse antes, só queria concentrar-me no Euro e não queria ter de me explicar. Não senti necessidade de o fazer. Ainda não sinto a necessidade de o fazer, e penso que independentemente do que eu dissesse que ia fazer, se fosse ficar, sair, reformar-se, o que quer que fosse, teria causado uma grande história. Uma história irritante, e uma história que distrai. Por isso penso que para mim foi melhor não dizer nada e tentar concentrar-me no trabalho", explicou.