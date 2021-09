Observatório do Futebol prevê equipas campeãs no top 5 das ligas europeias

Apenas os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva voltarão a sorrir em maio. José Mourinho ficará abaixo do pódio italiano

O Observatório do Futebol divulgou, esta segunda-feira, um estudo com base estatística e analítica que prevê que Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern e Inter vençam os respetivos campeonatos europeus desta temporada (2021/22).

O mais recente trabalho levado a cabo pelo CIES foi feito com consideração da experiência dos jogadores, os investimentos feitos no último defeso e, por último, os desempenhos internos dos clubes do top 5 europeu na última época desportiva.

Segundo o Observatório do Futebol, os portugueses Rúben Dias, Cancelo e Bernardo voltarão a sorrir em maio, ao contrário de João Félix (Atlético de Madrid) e Renato Sanches, Xhaka, Djaló e Fonte (Lille), sagrados campeões em 20/21. José Mourinho (Roma) ficará abaixo do pódio.

Inglaterra (Premier League)

A previsão aponta para novo título do Manchester City. O rival United ficará em segundo, seguido por Liverpool e Chelsea. O Tottenham de Nuno Espírito Santo finda em quinto lugar e o Wolverhampton, de Bruno Lage, no 12.º posto da classificação

Espanha (La Liga)

No principal campeonato do país-vizinho, deverá haver um novo campeão. O estudo do CIES indica uma vitória do Real Madrid, seguido por Atlético Madrid (de João Félix), que será destronado pelo rival da cidade, Barcelona e Sevilha, respetivamente.

França (Ligue 1)

A previsão aponta para que o PSG recupere o título esta época, pelo que ficara atrás o Marselha, o Lyon e o Mónaco. O top-5 do campeonato francês será completado pelo atual campeão Lille, no qual atuam os lusos Renato Sanches, Xhaka, Djaló e Fonte.

Alemanha (Bundesliga)

O CIES indica que o Bayern Munique, crónico candidato ao título, vai repetir a façanha de 2020/21. Wolfsburgo, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen ficarão em lugares de acesso à Champions. O Leipzig, de André Silva, terminará em quinto.

Itália (Serie A)

O ambicionado 'scudetto' deverá permanecer, conforme indica o estudo, na vitrine do Inter, que será secundado pelo Nápoles e seguido por Milan (terceiro lugar) e a Roma, de José Mourinho (quarto posto). A Juventus ficará abaixo do top-5.