"Obrigado maestro": as emocionantes mensagens de Suárez e Godín a Óscar Tabárez

Terminou na sexta-feira uma era no Uruguai: Óscar Tabárez e a respetiva equipa técnica foram demitidos da seleção "celeste", deixando o cargo após uma ligação de 15 anos.

Entre muitas outras mensagens de "despedida", surgem as longas e emocionantes palavras de Luis Suárez e Diego Godín, que recorreram às redes sociais para expressar todo o seu agradecimento ao (agora) ex-selecionador.

"Obrigado maestro por tornar realidade o sonho de poder defender a camisola da seleção uruguaia que tanto amo, obrigado por confiar sempre em mim. Quando as coisas não me saíam bem, ensinou-me a não parar de lutar por algo que eu tanto queria, que era jogar futebol. Obrigado por me ensinar que as críticas te tornam mais forte e por me apoiar em todos os maus momentos que vivi, obrigado por fazer com que cada jogador que representa a seleção nacional saiba o valor de usar a camisola. (...) Poderia continuar a agradecer por muito mais coisas, não apenas a si maestro, mas também a toda a equipa técnica que para mim é como família", pode ler-se na mensagem de Suárez.

"Poderia resumir tudo o que sinto nesta fotografia. É difícil para mim encontrar as palavras certas e resumir num texto tantas experiências, emoções, jogos e tantas coisas aprendidas no campo, mas sobretudo fora dele. Agora vou falar para você maestro, "você", porque o tratei sempre assim, com respeito e admiração. Conseguiu criar esse respeito entre nós e com e para as pessoas. E foi isso que sempre foi transmitido de dentro para fora, para o mundo. Quero agradecer por tudo o que me ensinou e por tudo o que me ajudou na minha vida e carreira profissional. Também por me escolher, primeiro para ser jogador de futebol da seleção do Uruguai, que é o maior sonho que eu poderia ter em criança e que qualquer rapaz ou rapariga no nosso país pode ter, e depois por me dar a responsabilidade de usar a braçadeira de capitão com tudo o que isso implica no nosso país", escreveu, por seu lado, Godín.

Leia as mensagens na íntegra:

