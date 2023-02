Oblak e as expulsões no dérbi de Madrid: "Talvez no próximo comecemos com dez"

Declarações do guarda-redes, no final do encontro com o Real Madrid (1-1), referente à liga espanhola. Colchoneros têm acabado os duelos com o maior rival em inferioridade

Jan Oblak não compreende tantas expulsões. O Atlético de Madrid voltou a acabar um dérbi com o Real em inferioridade e, no final, o guardião esloveno, ex-Benfica, queixou-se do alegado excesso de vermelhos.

"Todos viram a repetição e cada um dá a sua opinião. Cinco cartões vermelhos nos últimos cinco dérbis. Talvez no próximo tenhamos de começar com menos um", referiu, em declarações aos jornalistas.

Neste último sábado, no Santiago Bernabéu, Real e Atlético de Madrid empataram a uma bola. Ángel Correa viu vermelho ao minuto 65, quando o jogo estava a zeros.