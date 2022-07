Oblak lembra passagem por Portugal: "No Beira-Mar meteram-me a lateral-direito..."

Guarda-redes esloveno tornou-se dos melhores na sua posição, mas recorda tempos difíceis antes de singrar no Benfica e no Atlético de Madrid. Em Leiria cortaram a eletricidade e tomava banho de água fria.

Jan Oblak deu nas vistas no Benfica e em 2014 transferiu-se para o Atlético de Madrid. Mas a passagem por Portugal teve momentos complicados, recordou em entrevista à revista France Football.

"Na Eslovénia só joguei um ano na equipa principal e foi como um sonho. Em Portugal foi difícil, sobretudo no primeiro empréstimo [ao Beira-Mar, em 2010/11]. É difícil quando vês que só lá estás para fazer número. Lembro-me de ter jogado a lateral-direito na pré-temporada... Ia de empréstimo em empréstimo e às vezes os treinadores nem sabiam se era guarda-redes ou avançado. O empréstimo ao Leiria foi o mais difícil. Havia uma crise no futebol português. Houve cortes de eletricidade, banhos de água fria. Chegámos a disputar um jogo com sete jogadores por falta de pagamentos. Mas ao menos voltei a jogar e não a lateral-direito", comentou.

Depois, o esloveno recordou a importância dos minutos no Rio Ave e a afirmação no Benfica: "Depois o Benfica emprestou-me ao Rio Ave e foi aí que disputei muitos jogos, com um treinador que confiava em mim. No final dessa época estava pronto para voltar ao Benfica pela porta grande. Sabia que nada me ia deter. Fiz saber ao Benfica que já não queria ser emprestado, que era a minha vez. Ao início não joguei, só comecei a jogar em dezembro. Ganhámos três títulos e disputámos a final da Liga Europa [perdida contra o Sevilha]. A minha vida tinha mudado para sempre. Estou agradecido, foi em Lisboa onde acabei de crescer."