Oblak incrédulo: "Não sei o que se passa. Isto nunca tinha acontecido"

Atlético está num mau momento e tenta agarrar um lugar na Champions nas quatro jornadas finais do campeonato espanhol.

O Atlético de Bilbau recebeu e venceu o Atlético de Madrid, por 2-0, no dia em que o Real festejou o seu 35.º título, na 34.ª ronda do campeonato espanhol. A formação orientada por Diego Simeone somou o segundo jogo sem vencer - empatou sem golos com o Granada, em casa - e atravessa um mau momento.

Após o jogo, Jan Oblak, guarda-redes esloveno que passou pelo Benfica, não escondeu a desilusão. "Não tenho resposta para o que se passa. Desde que estou no clube isto nunca tinha acontecido. Os meus companheiros têm personalidade e garra, mas em campo as coisas não correm bem. Não sei o que se passa. É preciso melhorar, identificar o problema, porque faltam quatro jogos e é preciso entrar na Champions", declarou.

No Estadio San Mamés, os da casa, em oitavo lugar, beneficiaram do autogolo de Hermoso, logo aos oito minutos, e aumentaram a vantagem aos 56, graças a um penálti cobrado por Williams. Os colchoneros, sem o lesionado João Félix, seguem agora no quarto posto, a dois pontos do Barcelona, que só este domingo recebe o 16.º classificado, Maiorca.