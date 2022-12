Objetivo Bellingham, alternativa Enzo: o ponto de situação do Real Madrid

Médio inglês é a prioridade, mas aparecimento do argentino do Benfica é uma boa notícia, pois nem sempre o primeiro alvo funciona

O Real Madrid vai contratar um médio de renome para a próxima temporada. A sucessão de Modric e Kroos continua a ser preparara pelos merengues, que têm a ordem de preferências clara neste momento: Bellingham em primeiro lugar e Enzo Fernández em segundo.

De acordo com o AS, a explosão do médio do Benfica é uma boa notícia para o clube da capital espanhola, que sabe que, nem sempre, é possível a contratação do primeiro alvo, ainda para mais quando ele é tão pretendido como Jude Bellingham.

Assim, exigências astronómicas de última hora do Dortmund e do próprio Bellingham, associado a Liverpool e à Premier League de uma forma geral, serão contornadas pelo Real Madrid com o desviar de atenções para Enzo, que também ganhou vários pretendentes com o Mundial do Catar.