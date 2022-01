Ralf Rangnick, treinador do Manchester United

Declarações de Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, após a derrota frente ao Wolverhampton, 0-1, em Old Trafford.

O Manchester United perdeu esta segunda-feira em Old Trafford, 0-1, com o Wolverhampton de Bruno Lage. Após a partida, o treinador dos "red devils" deixou rasgados elogios aos "wolves".

"O Wolverhampton foi a melhor equipa contra quem já jogámos. Tivemos mais problemas hoje do que nos outros jogos", começou por dizer em declarações à "Sky Sports".

"Eles estavam a jogar com quatro ou cinco médios e tivemos problemas em controlar essa parte específica do campo. Decidimos mudar o nosso sistema tático e tivemos mais controlo, eles não criaram muitas ocasiões, mas falhámos as oportunidades que íamos criando e tenho de admitir que eles mereceram ganhar", continuou.

"O jogo mostrou que ainda temos muito trabalho para fazer. Cometemos muitos erros não forçados. Não quero falar sobre exibições individuais dos jogadores, é um problema de toda a equipa. Não faria qualquer sentido", acrescentou Rangnick.