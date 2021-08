Emerson Royal, lateral do Barcelona

Defesa fez apenas três partidas no clube catalão

Durou pouco a aventura de Emerson Royal no Barcelona. Meses após chegar à Catalunha, e três partidas depois, defesa parte para o Tottenham, sendo reforço de Nuno Espírito Santo.

Em comunicado, os spurs confirmaram a chegada do internacional brasileiro, que assinou contrato até 2026 com o emblema do norte de Londres. O Barça recebe 25 milhões, meses depois de ter pago nove ao Bétis.