"O Vardy bebeu uma garrafa de vinho do Porto e, no dia seguinte, bateu um recorde"

Ritchie De Laet, antigo jogador do Leicester, revela alguns rituais de Jamie Vardy antes dos jogos. Na noite anterior a bater um recorde na Premier League, bebeu quase uma garrafa de vinho do Porto quase sozinho.

Em 2015/16, época em que o Leicester surpreendeu o mundo e foi campeão inglês, Jamie Vardy começava a brilhar na ribalta do futebol e bateu um recorde impressionante: marcar em 11 jogos consecutivos na Premier League. O mais curioso é que na noite anterior a conseguir esse feito, bebeu uma garrafa de vinho do Porto praticamente sozinho. Mas, ao que parece, é algo habitual para o avançado.

Ritchie De Laet, jogador do Royal Antuérpia, jogava nos foxes na famosa época do título e agora conta, em entrevista ao jornal holandês Sportswerald, o episódio que antecedeu o jogo com o Manchester United, em que o inglês marcou pelo 11.º jogo consecutivo, superando Ruud van Nistelrooy.

"Na noite anterior ao jogo em que marcou pelo 11.º jogo consecutivo, estávamos no quarto de hotel e tínhamos o nosso ritual. Pedimos ao motorista da equipa para nos comprar uma garrafa de vinho do Porto e escondê-la no nosso quarto. Eu bebi um copo e ele bebeu o resto da garrafa. No dia seguinte, bateu o recorde", lembra o defesa-central belga, que conta também que Vardy está habituado a beber cerveja e comer pizza antes dos jogos.