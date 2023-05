Presidente da Câmara de Valladolid arrasou a arbitragem da receção da sua equipa local ao Atlético de Madrid (2-5), mostrando certezas de que a LaLiga seja condicionada por interesses pessoais.

O Atlético de Madrid ganhou no domingo em Valladolid por 5-2, voltando a ficar a dois pontos do Real Madrid, na luta pelo segundo lugar na Liga espanhola, a seis jornadas do fim do campeonato.

Durante a partida, Óscar Puente, presidente da Câmara Municipal de Valladolid desde 2015, arrasou a exibição da equipa de arbitragem numa série de "tweets", acusando especialmente o VAR de favorecer de forma deliberada os colchoneros.

"As duas mãos no final são muito simples. Se forem na área do Valladolid, são todas [assinaladas]. Se forem na área em que ataca o Valladolid, não é nenhuma. Por que é vamos dar mais voltas?"; "Esta competição ao tempo que está debaixo de suspeitas. Isso era antes. Agora não há suspeitas. Há certezas"; "Na área onde ataca o Valladolid regem as regras do basquetebol" ou "O VAR existe para que saibamos que nos estão a roubar na p... da cara", são alguns dos comentários tecidos pelo autarca espanhol.

Puente acompanhou vários desses "tweets" com imagens de jogos em que jogadores adversários tocaram com a mão na bola, incluindo um lance na área do Atlético de Madrid, aos 81 minutos, sem que tivessem sido assinaladas faltas.

O Valladolid segue na 15.ª posição da Liga espanhola, com 35 pontos, tendo quatro de vantagem sobre a zona de despromoção.