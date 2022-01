O valor que o dono do Everton injetou no clube como prova de "determinação"

Farhad Moshiri, proprietário do Everton, injetou 119 milhões de euros no clube, como prova de "determinação".

A informação chega da imprensa espanhola, que noticia o investimento milionário do iraniano nos toffees, 16º classificados da Premier League, com cinco pontos de avanço sobre o primeiro lugar de despromoção, ocupado pelo Watford.

Segundo a informação veiculada, a injeção dos 119 milhões de euros veio a partir de um empréstimo, que terá sido transformado em capital do clube, com Moshiri a passar a deter 94 por cento das ações da equipa de Liverpool.

Numa carta escrita aos fãs, o proprietário do Everton falou no investimento como uma prova de "determinação" e reiterou a confiança nas capacidades de Duncan Ferguson, treinador interino dos toffees, para liderar a equipa enquanto o substituto de Rafa Benítez não estiver definido.

Para além do investimento feito nesta sexta-feira, Moshiri já terá ultrapassado a marca dos 800 milhões de euros gastos em transferências desde que adquiriu uma percentagem maioritária do Everton, em 2016. Apesar do gasto, o Everton apresentou prejuízos na ordem dos 316 milhões de euros ao longo das últimas três temporadas, o que tem afetado a capacidade do clube em investir nos últimos mercados de transferências.