O valor que Lionel Messi recebe para promover a Arábia Saudita

O portal "Ok Diario" revelou o contrato assinado pelo astro argentino em 2022 e que prevê um pagamento anual de 7,5 milhões de euros em troca de ações promocionais pelo país.

Após a polémica causada pela viagem de Lionel Messi à Arábia Saudita sem a autorização do PSG, que lhe valeu um castigo entretanto levantado por parte do clube, o portal "Ok Diario" revelou esta terça-feira o contrato que o astro argentino celebrou para promover o país do Médio Oriente.

Em maio de 2022, Messi assinou um contrato junto das autoridades sauditas que prevê um pagamento anual de 7,5 milhões de euros em troca de ações publicitárias e que ajudem a promover o turismo do país.

Inicialmente, este contrato estava previsto para ser assinado em 2021, ficando em vigor até 2023, o que valeria um total de 22,5 milhões de euros para Messi, mas a pandemia de covid-19 acabou por atrasar o início da parceria.

No âmbito do contrato, a imagem de "La Pulga" é utilizada pelo Ministério do Turismo saudita para promover o país através da sua página oficial, com o jogador a estar responsável por fazê-lo nas redes sociais após visitas pontuais à Arábia Saudita, como a que sucedeu na semana passada.

De resto, o vínculo entre Messi e o governo saudita inclui uma cláusula de exclusividade, pelo que o extremo não pode celebrar contratos semelhantes com outros países enquanto este estiver em vigor.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)