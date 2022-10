O valor astronómico que o PSG estará a pedir por Mbappé

Mbappé terá vontade de deixar o PSG em janeiro e o preço estará fixado pelo clube francês: 400 milhões de euros.

Depois de, na terça-feira, ser noticiado que Kylian Mbappé deseja sair do PSG e que já terá, inclusive, comunicado essa vontade à direção, o portal francês Foot Mercato avançou que os responsáveis do emblema francês já fixaram um preço para a saída do astro: 400 milhões de euros.

Esta quarta-feira, o jornal espanhol Marca escreve que já em julho, durante o mercado de transferências de verão, o PSG pediu 400 milhões de euros ao Real Madrid, clube que esteve muito interessado em levar o avançado de 23 anos para a capital espanhola.