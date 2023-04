O valor astronómico que o Manchester City pagou de comissões por Haaland

Agentes do avançado norueguês receberam 40 milhões de euros dos citizens

O negócio de Erling Haaland saiu caro ao Manchester City. Para além de ter pago 60 milhões ao Dortmund, o campeão inglês foi obrigado a desembolsar um valor significativo de comissões para garantir o goleador norueguês.

De acordo com o The Times, os citizens desembolsaram, aproximadamente, 40 milhões, que acabaram por ser divididos entre o pai do jogador, Alfie, e as empresas de Rafaela Pimenta que pertenciam a Mino Raiola, falecido em abril de 2022.

O mesmo jornal avançou que os clubes da Premier League pagaram pouco mais de 360 milhões de euros em comissões a agentes e a empresários só durante os dois mercados desta temporada.