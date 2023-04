O valor astronómico que o Chelsea já pagou por treinadores em 2022/2023

Blues já prescindiram de Thomas Tuchel e de Graham Potter. No caso do segundo, houve ainda um forte investimento na contratação. Valor pode ainda subir caso entre uma terceira opção

Prestes a partir para os quartos-de-final da Liga dos Campeões com um treinador interino, o Chelsea começa a fazer contas ao dinheiro que já gastou por treinadores em 2022/2023. O valor é, no mínimo, preocupante para os londrinos.

Ora, de acordo com o Daily Mail, os blues já gastaram, sensivelmente, 60 milhões de euros com as operações em torno de Thomas Tuchel, que começou a época e que saiu ainda no outono, e de Graham Potter, que foi contratado, mas que só durou até à primavera.

Potter, que durou poucos meses, terá recebido uma indemnização no valor de 15 milhões de euros. O inglês auferiu oito milhões ao longo da sua estadia em Stamford Bridge e custou 25, quando foi contratado ao Brighton. A este valor soma-se ainda aos 11 milhões recebidos por Tuchel quando o Chelsea anunciou a saída do alemão, na primeira fase da temporada.

Bruno Saltor, de 42 anos, que fazia parte da equipa técnica de Graham Potter, vai orientar o Chelsea, para já, na receção dos blues ao Liverpool, marcada para esta terça-feira.