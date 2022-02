"O trabalho que Luís Castro fez no FC Porto é marcante. É disso que precisamos aqui"

Palavras do John Textor, novo investidor do Botafogo.

John Textor, empresário norte-americano e novo proprietário do Botafogo, abordou esta terça-feira a situação em torno de Luís Castro, treinador português que é o leito para assumir o comando do clube brasileiro.

"Vou deixar Luís Castro falar por ele. É verdade que ele continua a ser o nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Ele tem contrato com outro clube, então temos de ter cuidado com o que falamos com ele. Mas amamos Luís Castro, achamos que é o homem certo para o trabalho, só que temos muito trabalho para fazer, porque ele tem um clube", afirmou ao "Lance".

A oficialização do acordo entre as partes só está pendurada pelo pagamento da cláusula de rescisão de 1,2 milhões de euros do treinador português do Al-Duhail, do Catar. "Significa que a gente teria de ter um acordo com o clube. Mas ele é um homem de ótima reputação, não é à toa. É um bom técnico, bom professor, o trabalho que fez no FC Porto é marcante. É disso que precisamos aqui, um técnico que venha para vencer logo. Mas também um técnico que tenha um entendimento e sensibilidade para estruturar a base. Precisamos de um homem que resolva tudo", vincou Textor. "Qualquer custo associado a um líder com a qualidade de Luís Castro... Ele recebe o dinheiro porque merece e nós damos-lhe a melhor chance de vencer", rematou.