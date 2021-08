O Tottenham e a Conference League: "É para os clubes não tão grandes da Europa"

Nuno Espírito Santo antecipa dificuldades para o Tottenham frente ao Paços de Ferreira na estreia dos Spurs na nova prova europeia

O treinador do Tottenham, Nuno Espírito Santo, disse hoje não esperar facilidades do confronto com o Paços de Ferreira, assegurando que a sua equipa encara com "sentido de responsabilidade" a participação na Liga Conferência Europa de futebol (LCE).

"É bom voltar a Portugal, estar aqui é sempre agradável, mas estamos e viemos a Paços no modo competição. Pela experiência anterior, como jogador e treinador, esperamos sempre dificuldades em Paços. Além do mais, sabemos que no futebol não há jogos fáceis", disse Nuno Espírito Santo, em conferência de imprensa.

O técnico português do Tottenham relativizou a diferença de valores entre as duas equipas como um fator decisivo e assegurou "foco" e "responsabilidade" dos 'spurs' numa competição que aproxima equipas de valias diferentes.

É uma competição para toda a gente, sendo uma oportunidade também para os clubes não tão grandes da Europa, e para termos todos os jogadores em competição, porque a prova exige que assim seja"

"Encaramos esta competição com muita seriedade e estamos focados no jogo de amanhã [quinta-feira]. É uma competição para toda a gente, sendo uma oportunidade também para os clubes não tão grandes da Europa, e para termos todos os jogadores em competição, porque a prova exige que assim seja", reforçou.

O treinador disse ainda ter conhecimento sobre o Paços, os seus jogadores e a forma de jogar, sem relevar a derrota frente ao Boavista, tendo em conta "a fase prematura do campeonato".

Harry Kane, a figura maior da equipa e o foco de interesse da maioria da imprensa britânica, não vai a jogo e, sobre uma eventual saída, Nuno Espírito Santo disse ser necessário "aceitar os rumores", mas lembrou que "não passam de rumores nesta fase em que o mercado ainda está aberto".

O italiano Maurizio Mariani vai ser o árbitro do jogo entre Paços de Ferreira e Tottenham. As duas equipas vão começar a disputar o acesso à fase de grupos da LCE no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na quinta-feira, às 19:30.