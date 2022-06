Marcelo e Sergio Ramos viveram grandes momentos no Real Madrid

Sergio Ramos, atualmente ao serviço do PSG, deixou uma mensagem ao amigo Marcelo, com quem partilhou o balneário no Real Madrid..

Sergio Ramos recorreu à sua conta no Instagram para deixar uma mensagem a Marcelo, que esta segunda-feira se despediu do Real Madrid numa cerimónia que o clube merengue organizou.

Depois de, no início desta época, ter trocado a capital espanhola pela francesa ao fim de 16 temporadas a defender o escudo blanco, o defesa espanhol do Paris Saint-Germain vê agora o amigo de longa data a também deixar o Santiago Bernabéu e aproveitou a ocasião para o felicitar pelo sucesso conseguido e pela história que escreveu com a camisola da formação de Chamartín. "Irmão, hoje dizes adeus, mas o teu legado é eterno. Parabéns por teres conseguido o impossível. Um beijo grande, Marcelo", apontou.

Recorde-se que, ao serviço do Real Madrid, Marcelo tornou-se o futebolista com mais troféus conquistados na história centenária do clube, somando um total de 25. Tal como Sergio Ramos, o craque brasileiro de 34 anos também representou a equipa madrilena durante 16 épocas, onde realizou 546 jogos, apontou 38 golos e fez 83 assistências, atuando, na maior parte das vezes, como lateral esquerdo.