O talento não tem idade: Arsenal contrata menino de... 4 anos

BBC informa que Zayn Ali Salman assinou pelos "gunners".

De acordo com a BBC, o Arsenal terá contratado Zayn Ali Salman, "menino prodrígio" de apenas 4 anos, sendo a contratação mais jovem da sua academia de talentos.

Ainda segundo o canal britânico, Salman terá chamado a atenção do clube quando o viram jogar com meninos com o dobro da sua idade.

"Obviamente, pusemo-lo com jogadores da sua idade, com os meninos de quatro, cinco e seis anos, e ele já estava à frente de todos os outros", explicou Austin Schofield, treinador de Salman na Academia de Futebol First Touch.

Ainda de acordo com Schofield, Salman "é muito mais rápido do que os outros e mais disposto a ir à bola. Como atinge a bola, como a passa, ele é muito melhor do que os outros".

"Falei com o pai e ele queria que o puséssemos a jogar com os mais velhos. Pensei: porque não? Vamos ver como ele se sai", concluiu Schofield.

Já Stephen Deans, "caçador" de talentos do Arsenal, elogiou a forma de jogar do jovem, que parece já ter recebido propostas de "outros grandes clubes" mas parece "comprometido com o seu clube preferido". O Arsenal, está claro.