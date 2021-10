O surreal despedimento de Koeman do Barcelona: os pormenores revelados em Espanha

O Barcelona anunciou na quarta-feira o despedimento do treinador holandês Ronald Koeman

Pensada para acontecer logo após a derrota, por 3-0, com o Benfica - afirma o jornal Marca -, a saída do treinador Ronald Koeman acabou mesmo por suceder após nova derrota do Barcelona, desta feita por 1-0, em casa do Rayo Vallecano.

A forma como tudo aconteceu está a ser considerada surreal pela imprensa espanhola. Segundo a Marca, Koeman percebeu no avião - no regresso de Madrid para Barcelona - que estava prestes a deixar de ser o treinador.

Segundo o jornal, o presidente culé, Joan Laporta sentou-se na primeira fila do avião, à esquerda, e Koeman na primeira fila à direita. Enquanto o holandês estava sozinho no seu lugar, o presidente falava e reunia-se com vários diretores do clube.

Foi então que a decisão foi tomada e foi ainda no avião que Laporta disse a Koeman que ele já não era o treinador de Barcelona. A uma altitude de 10 000 metros, revela o jornal, antes mesmo de ser iniciada antes a aterragem.

À chegada à Cidade Desportiva, o antigo treinador reuniu-se com todos os jogadores para comunicar que estava de saída, revelando-lhes que se tratara de "um despedimento algo surrealista devido à forma como aconteceu". Koeman foi depois para o seu escritório onde os jogadores passaram, um a um, para se despedirem de forma privada. Koeman foi o último a deixar as instalações.

O Barcelona anunciou na quarta-feira o despedimento do treinador holandês Ronald Koeman, na sequência da derrota em Vallecas, frente ao Rayo Vallecano, por 1-0, na 11.ª jornada da I Liga espanhola de futebol.

"O presidente do clube, Joan Laporta, comunicou a destituição do treinador depois da derrota frente ao Rayo Vallecano. Ronald Koeman despediu-se do plantel já esta noite", informou o Barcelona, através de um comunicado no qual agradece ao treinador holandês pelos serviços prestados e expressa desejos de muita sorte para a sua carreira profissional.

A derrota frente ao Rayo Vallecano deixou a equipa catalã em nono lugar da classificação, com 15 pontos em 30 possíveis, a seis do quarteto que lidera o campeonato, formado por Real Madrid, Sevilha, Bétis e Real Sociead, e a oito do primeiro lugar da zona de despromoção, ocupado pelo Granada.

Às más exibições da equipa e aos maus resultados - a equipa ainda não ganhou na condição de visitante esta época -, junta-se o mau arranque na Liga dos Campeões, em que sofreu já duas derrotas por 3-0, frente ao Bayern Munique, em Camp Nou, e frente ao Benfica, no estádio da Luz, e venceu apenas um jogo, na receção ao Dínamo de Kiev, por 1-0.