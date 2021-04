A propósito do desentendimento no Chelsea, é agora lembrado uma episódio de tensão ocorrido no West Ham, na altura com Rio Ferdinand no plantel.

O desentendimento entre Kepa e Rudiger no treino do Chelsea depois da goleada (2-5) sofrida em casa frente ao West Brom fez correr muita tinta, mas está longe de ser caso único no futebol inglês. Aproveitando este episódio de tensão, que ocorreu antes do primeiro jogo com os londrinos com o FC Porto, na Champions, outros momentos são agora lembrados e correm pela imprensa internacional.

Rio Ferdinand, central que brilhou com a camisola do Manchester United, estava no plantel do West Ham quando, em 1998, John Hartson e Eyal Berkovic protagonizam uma grande confusão. "John Hartson pontapeou a cara de Berkovic. O barulho da chuteira foi incrível", contou Ferndinand à BT Sports, comparando o desentendimento a um combate de boxe "entre um peso pesado e um peso pluma".

Ainda assim, Ferdinand olha para trás e diz que Berkovic teve sorte: se lhe tivesse acertado com o pé direito teria sido bem pior. "Estavam a realizar um jogo em que a equipa de Berkovic vencia por 5-0. Este começou a rir-se de Hartson, que o perseguiu. Berkovic caiu e perguntou: 'Que estás a fazer?'". A reação de Hartson foi dar-lhe um pontapé na cara. O som da chuteira na cara e os gritos de Berkovic foram incríveis. E, graças a Deus, acertou-lhe com o pé esquerdo", atirou.

Joe Cole, outro antigo internacional inglês que na altura vestia a camisola do West Ham, também se lembra bem desse dia. "Havia confusão todas as semanas. Havia muita tensão", indicou.