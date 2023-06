O salário de Messi no Inter Miami: quanto e como ganhará na MLS

Além deste valor, devemos acrescentar o que acabará por receber da Apple TV, detentora dos direitos da MLS, e ainda da Adidas

"Se fosse uma questão de dinheiro, teria ido para a Arábia Saudita ou para outro sítio qualquer, onde me oferecessem muito dinheiro. A minha decisão foi tomada por outras razões e não por dinheiro", disse Messi numa entrevista aos jornais espanhóis Sport e El Mundo Deportivo no dia em que se ficou a saber que o futuro próximo do argentino será com a camisola do Inter Miami, na MLS.

Posto isto, quanto vai afinal ganhar o ex-PSG para os Estados Unidos? Segundo revela o jornal espanhol As, Messi vai receber 40 milhões de euros por cada uma das três temporadas. Note-se que existe uma cláusula que lhe permite sair ao cabo da primeira e segunda épocas.

Além deste valor, devemos acrescentar o que acabará por receber da Apple TV, detentora dos direitos da MLS, e ainda da Adidas, marca que patrocina a liga e também Messi. Segundo as informações agora divulgadas, Messi receberá uma percentagem das receitas de assinaturas da MLS Pass, disponível na Apple TV, e ainda um valor dos lucros da Adidas gerados pela sua chegada aos Estados Unidos.