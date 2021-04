O rumor Kane: dois clubes na linha da frente e um preço astronómico

Mais notícias em torno do avançado que brilha no Tottenham, de José Mourinho.

Estrela maior do Tottenham, orientado por José Mourinho, Harry Kane perfila-se como um dos grandes agitadores do próximo mercado de transferências. O avançado internacional inglês tem contrato até 2024 com os spurs, mas as últimas informações apontam para a possibilidade de forçar a saída.

Sem ter marcado presença na atual edição da Liga dos Campeões e com vida muito difícil para se apurar para a prova na próxima época - sexto lugar na Premier League atualmente -, a evolução do Tottenham não estará a corresponder às expectativas do goleador.

Segundo escreve o The Athletic, uma nova ausência da prova milionária poderá precipitar a saída de Kane, sendo dois os clubes apontados como estando na linha da frente: os rivais de Manchester, City e United. PSG e Real Madrid são igualmente mencionados como possibilidades.

Kane, 27 anos, está a protagonizar uma temporada de alto nível, como demonstram os 29 golos apontados em 41 jogos. O valor de uma possível transferência rondará os 160 milhões de euros.