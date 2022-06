O rumor em torno de Dani Alves que o próprio tratou de desmentir

Lateral garante que a notícia dando conta da possibilidade de rumar ao Maiorca não tem fundamento.

Após o adeus ao Barcelona, onde alinhou na segunda metade de 2021/22, Dani Alves foi apontado como possível reforço do Maiorca, também de Espanha, mas o lateral nega essa possibilidade.

De acordo com a imprensa do país vizinho, o defesa de 39 anos foi oferecido ao Maiorca, o que poderia ser visto como uma boa solução, tendo em conta o objetivo do jogador de alinhar com regularidade e marcar presença, pelo Brasil, no Mundial do Catar.

"Mentira! Obrigado!", escreveu Dani Alves como reação, nas redes sociais, à notícia.