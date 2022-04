Defesa-central estará a caminho do Real Madrid, ao fim de seis épocas no Chelsea.

Antonio Rudiger parece estar de malas feitas para o Real Madrid, após terminar contrato com o Chelsea no final desta época. E a saída do defesa-central é encarada por Simon Jordan como um ato de pura ganância. O empresário inglês, que chegou a ser proprietário do Crystal Palace, criticou o alemão num programa da rádio britânica talkSPORT.

"Olhem para as condições. Estão a olhar para as condições que ele quer? 200 mil libras [238,2 mil euros] por semana, que, já agora, é uma quantia escandalosa de dinheiro. Ele quer um prémio de assinatura de dez milhões de libras [11,9 milhões de euros]. Ele quer que o agente medonho e miserável dele receba dez milhões de libras. É uma loucura. Ganancioso, absolutamente ganancioso. O Rudiger vai para o Real Madrid, porque é ganancioso, fim de discussão. Boa viagem", referiu.