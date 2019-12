O registo de Falcao no Atlético que assombra João Félix e companhia

Em 83 épocas, só por uma vez o Atlético de Madrid teve menos golos marcados à 15.ª jornada de La Liga.

A presente temporada não está a correr de feição ao Atlético de Madrid e o número de golos marcados à 15.ª jornada da Liga espanhola é reflexo disso mesmo.

A equipa de Diego Simeone faturou em 16 ocasiões - média de 1,07 golos por jogo - e, olhando para as 83 épocas do emblema "colchonero" no principal escalão do futebol do país vizinho, só em 2005/06 surge um registo pior. Nessa época, o Atlético tinha marcado 15 golos em 15 jornadas e acabou o campeonato com um total de 45.

A esse propósito, o diário As recordou um dado estatístico de Radamel Falcao, que foi figura de proa nos madrilenos durante duas temporadas, depois de deixar o FC Porto. Em 2012/13, o colombiano já tinha festejado por 16 vezes num total de 35 golos do Atlético à 15.ª ronda de La Liga. Uma marca que, escreve o jornal, "assombra" a atual frente atacante do Atlético: na liga, Morata leva cinco golos marcados e é seguido por João Félix, Vitolo e Diego Costa, todos com dois.