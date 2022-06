O "reforço" do United que é visto como uma resposta à desilusão de Ronaldo

Tom Keane vai, segundo a imprensa inglesa, reforçar a estrutura no próximo mês. Será uma peça fundamental no processo de transferências.

Ainda sem qualquer reforço apresentado para a temporada 2022/23, o Manchester United vai reformulando a estrutura e irá, segundo a imprensa inglesa, integrar Tom Keane já no próximo mês. O irmão de Michael Keane, defesa do Everton, e Will Keane, avançado do Wigan, é advogado e irá substituir substituir Matt Judge como principal rosto do clube no processo de transferências.

Frenkie de Jong, médio do Barcelona, e Pau Torres, central do Villarreal, são alguns dos nomes que o Manchester United tem em carteira para reforçar o plantel e que, ao que tudo indica, poderão ser fechados por Tom Keane.

Em Espanha, o jornal "As" entende esta escolha como uma tentativa do United reagir à aparente desilusão de Ronaldo para com a postura do clube no atual mercado. CR7, aliás, foi associado ao Bayern de Munique, para o lugar de Lewandowski, que pretende rumar a Barcelona.