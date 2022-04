O recado interno de Rangnick: "O Manchester United necessita de cirurgia de coração aberto"

Treinador germânico e futuro consultor do clube de Inglaterra entende que para melhorar, não obstante o dedo do sucessor, "é necessária liderança forte" e uma simbiose de forças

Com dias contados no comando técnico do Manchester United, Ralf Rangnick avisou a direção do clube de que "algumas pequenas alterações" no plantel serão insuficientes para corrigir "problemas" percetíveis e profundos, apelando à colaboração transversal.

"Ninguém precisa de óculos para analisar os problemas. Não é suficiente fazer algumas pequenas alterações ou retoques estéticos. Na medicina, dir-se-ia que é uma operação de coração aberto. Se todos perceberem que tem de acontecer, e se as pessoas quiserem trabalhar, faz sentido", disse o treinador, estimando um prazo de resolução.

"Acredito que não demore duas ou três épocas para mudar. Isso pode acontecer numa temporada", perspetivou Rangnick. O técnico entende que para melhorar, não obstante o dedo do sucessor, "é necessária liderança forte" e uma simbiose de forças.

"Com respeito por Jurgen Klopp e Pep Guardiola, tenho a certeza de que não fizeram tudo sozinhos no Liverpool e no Manchester City [respetivamente]. Houve outras pessoas envolvidas nesses dois clubes, em determinados cargos, não importa em que área fosse, para reconstruir algo que queremos fazer aqui", acrescentou Ralf Rangnick.

O treinador germânico, que chegou a meio da época a Old Trafford, será sucedido por Erik ten Hag no comando dos red devils e tornar-se-á, depois, consultor do clube, a respeito de transferências no plantel principal, até à tempora de 2023/24.