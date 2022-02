O recado de Conte: "Temos de prestar mais atenção quando recorremos ao mercado"

António Conte, treinador do Tottenham

Treinador do Tottenham aborda as mudanças na equipa no mercado de janeiro.

Depois de contratado ao Sevilha no início da época, Bryan Gil acabou emprestado pelo Tottenham ao Valência no mercado de inverno, uma mudança que Antonio Conte aproveitou para dar um recado ao clube londrino.

Além de Gil, Lo Celso foi cedido ao Villarreal, Tanguy Ndombele seguiu para o Lyon e Dele Alli mudou-se para o Everton. "São jogadores importantes pelos quais pagámos muito. Não é normal perder quatro jogadores em janeiro. Chegámos a um acordo com os jogadores e o clube, mas para ocorrer isto significa que algo foi mal feito no passado", afirmou o italiano.

"Normalmente, perde-se um jogador depois de uns três anos. Por isso, temos de prestar mais atenção quando recorremos ao mercado e que jogadores vamos contratar. Isso é fundamental ser quisermos reforçar a equipa ao invés de a debilitar", vincou.

Recorde-se que Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, ambos oriundos da Juventus, foram reforços assegurados.