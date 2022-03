Atualmente ao serviço do Mónaco, Cesc Fabregas foi formado no Barcelona, clube que depois representou como sénior entre 2011 e 2014. Em entrevista ao jornal "Marca", fala da rivalidade com o Real Madrid e do ADN das duas equipas.

"Não é uma coisa má. Se fizerem o Barcelona jogar como o Real Madrid joga, no contra-ataque e de uma maneira mais forte, e não estou a dizer nada negativo porque joguei assim no Arsenal e ganhei títulos e diverti-me imenso, no Barcelona eles não o aceitaram. No Real Madrid também não aceitariam jogar com passes atrás de passes, sem criar muitas oportunidades", começou por responder, dando depois o exemplo do emblema "merengue".

"O Real Madrid tem um ADN que não sabes como o fazem, mas.... [Pep] Guardiola e Tito [Vilanova] costumavam dizer-nos: "cuidado, quando estamos no nosso melhor e mais temos a bola, é quando eles são mais perigosos". Saem como tigres e feras e, como têm muita qualidade, matam-te num instante. Damo-los como mortos, não sabem como entram no jogo e foi assim que ganharam a Liga dos Campeões. Agora levaram um "golpe", mas vão voltar", explicou, concluindo de seguida:

"Para mim, o Real Madrid sempre foi o meu grande rival, desde criança. Tal como o Tottenham, por ter estado no Arsenal durante muitos anos, sabes que eles são os teus rivais, mas isso não significa que não valorizes o que eles fazem e aquele gene competitivo que sempre tiveram."