"O Real Madrid quis matar a Liga dos Campeões mas depois passou dias a celebrá-la"

No mesmo dia em que Javier Tebas voltou a criticá-lo por conta dos valores envolvidos na renovação de contrato de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi concedeu uma entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual acusou o Real Madrid de ter tentado "matar" a Liga dos Campeões, vencida esta época pelos merengues.

O dirigente máximo do PSG e presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA) voltou a fazer referência ao fracasso do projeto da Superliga Europeia, garantindo que gosta de ver clubes de menor dimensão a surpreender nas competições europeias e que nunca permitirá que uma prova de acesso fechado substitua a Liga dos Campeões.

"Eu respeito os clubes grandes. O Real Madrid mereceu vencer a Liga dos Campeões. Eles celebraram-na durante dias e tentaram matá-la... Eu gosto de ver o Ajax nas meias-finais ou o Tottenham na final. Ainda me lembro da emoção dos primeiros jogos europeus do PSG - em Salzburgo com os adeptos de tronco nu a congelarem. É isto que é a alma do futebol. É injusto negá-la com uma liga fechada. Não deixaremos que isso aconteça", prometeu Al-Khelaifi, que preside também a Associação de Clubes Europeus (ECA).