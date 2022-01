"O Real Madrid ofereceu 50 milhões de euros para ter já Mbappé"

Mbappé, avançado do PSG

Eventual proposta merengue foi revelada por um reconhecido empresário. Futebolista afirmara, há poucos dias, que não iria mudar-se para Espanha a curto prazo

O Real Madrid não pretende esperar mais seis meses, até ao final do vínculo de Kylian Mbappé com o PSG, para ter o craque francês a custo zero, um desejo assumido, dado que Florentino Pérez está a tentar recrutar o avançado já neste mês de janeiro.

Segundo Giovanni Branchini, um dos agentes mais reconhecidos do futebol europeu, citado esta terça-feira pela Imprensa italiana, o presidente do Real Madrid ofereceu 50 milhões de euros ao PSG para aceitar a transferência imediata de Mbappé.

"O Real Madrid quer Mbappé imediatamente e ofereceu 50 milhões de euros. Parece-me certamente que a iniciativa de Florentino merece atenção. Em última análise, é uma pena que um jogador destes se mova gratuitamente no Verão", disse Branchini.

Pese a proposta do Real Madrid, Mbappé não irá mudar-se para Espanha em janeiro. Há cerca de uma semana, o francês garantiu, à margem de uma cerimónia, que cumpriria o vínculo com o PSG até ao final desta época.

"Não, não vou para o Real Madrid em janeiro. Em janeiro, não vai acontecer. Estou no Paris Saint-Germain, estou muito feliz e vou terminar a temporada a 100% como jogador do PSG", afirmou o craque, vinculado até 30 de junho de 2022.