"O Real Madrid mereceu perder com PSG, Chelsea, Manchester City e Liverpool"

Ferrán Soriano, CEO do Manchester City, recorda a Liga dos Campeões de 2021/22

A frase que é o título deste artigo pertence a Ferrán Soriano, CEO do Manchester City. Convidado para participar no podcast Dr Football, o dirigente do clube inglês recordou o que foi a temporada de 2021/22, detendo-se com mais pormenor no que se passou na Liga dos Campeões, que acabou, como se sabe, com a vitória do Real Madrid.

"Muitos falam agora do êxito do Real Madrid nos últimos anos, mas creio que é de inteira justça dizer que também teve um pouco de sorte. Talvez possa mesmo dizer que mereciam ter perdido com PSG, Chelsea, Manchester City e Liverpool", disse Soriano, referindo-se à campanha merengue na fase a eliminar da Champions League.