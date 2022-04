"O Real Madrid é quem deve estar preocupado por enfrentar o Manchester City"

Bernardo Silva no meio da festa do Manchester City

Declaração de Carlos Tévez, antigo avançado cityzen

Real Madrid e Manchester City vão discutir uma das vagas na final da Liga dos Campeões e, para Carlos Tévez, são os espanhóis que devem sentir-se "preocupados" por terem pela frente uma equipa como a de Pep Guardiola.

"Hoje em dia é completamente diferente. Atualmente o Real Madrid é quem deve estar preocupado por enfrentar o City. Esta é a vantagem que o City tem, hoje em dia os adversários têm de pensar em tudo aquilo que eles são capazes de fazer. Com os jogadores e a infraestrutura que construíram ao longo dos anos, passámos a conseguir lutar de frente contra qualquer equipa na Europa", afirmou o avançado de 38 anos, atualmente sem clube, aos meios do Manchester City.

Carlitos Tévez representou os cityzens entre 2009 e 2013 e, em retrospetiva, mostrou-se muito orgulhoso pela subida de qualidade que o clube atravessou na última década, sendo que, no palmarés, falta apenas o tão antecipado primeiro troféu europeu.

"A eliminatória será 50-50. Ainda não foi possível vencer a Liga dos Campeões, mas é muito gratificante ver no que o City se tornou ao longos dos últimos dez anos. É impressionante. Passámos de lutar pelo meio da tabela a lutar ombro a ombro com os maiores clubes europeus. É um feito pelo qual devemos todos sentir-nos orgulhosos no clube", elogiou.

O Manchester City recebe o Real Madrid na terça-feira, às 20h, antes de, no dia 4 de maio, decidir a eliminatória das meias-finais da prova no Santiago Bernabéu.