"O Ramadão é um mês abençoado, a minha mãe costumava dar dinheiro ou comida..."

Durante o Ramadão, os árbitros ingleses serão encorajados a identificar os jogadores que necessitarem de uma pausa.

Adama Traoré, extremo espanhol do Wolverhampton, falou esta quarta-feira sobre a época de Ramadão, que este ano celebra-se de 22 de março a 21 de abril, após ter sido noticiado que os árbitros da Premier League receberam indicações para permitirem que os atletas em jejum possam recuperar energias.

"O Ramadão é um mês abençoado, em que te limpas espiritualmente e entendes o que significam os sacrifícios. Eu lembro-me bem do Ramadão [em criança], a minha mãe costumava cozinhar a melhor comida para nós e depois íamos para a mesquita com o meu pai. A união é o mais importante, se fazes parte da comunidade islâmica é um bom sentimento. Mas essa foi uma das melhores alturas [da sua vida], também por ganhar conhecimento espiritual. A minha mãe costumava dar dinheiro, leite ou comida às pessoas que não tinham nada e isso ensinou-me a perceber o quão sortudo era", afirmou, à Sky Sports.

Questionado sobre se do ponto de vista desportivo é melhor para os jogadores que cumprem jejum serem ativos ou não, de forma a armenzarem energia, Traoré foi contundente na resposta.

"É melhor fazer coisas durante o Ramadão, porque quando és ativo, o tempo passa mais rápido. Às vezes costumávamos pensar que o tempo iria passar quando não fazíamos nada, mas temos de estar ocupados. Isso acontecia-me muito, porque eu sempre joguei muito futebol durante o Ramadão e na maioria do tempo a minha mãe chamava-me: 'Tens de voltar para comer!'. Quando voltava a casa, eu tentava comer tudo e a minha mãe dizia-me: 'Pára, tens de beber chá e comer devagar'", completou.

O extremo, que tem dupla nacionalidade maliana, descartou ainda que os atletas islâmicos não tenham tanta capacidade para jogar ao mais alto nível quando atravessam o período do Ramadão.

"É um sentimento estranho. Eu lembro-me que a altura em que estive mais apto na pré-temporada foi durante o Ramadão, por causa desse foco, dessa visão de túnel que tinha. Tu sabes que tens de comer em determinadas alturas. As pessoas oferecem-te bebidas e comida porque não sabem que estás em jejum e tu tens de explicar-te, isso deixa-te focado, o que acaba por ajudar no campo. Eu falo com o meu nutricionista, que controla a minha alimentação, para saber o que devo comer à noite. Ele diz-me quanta bebida e comida eu preciso para ter energia ao longo do dia, o que é importante para retirar o melhor rendimento em campo", finalizou Traoré.