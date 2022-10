O que terá causado a tragédia em Malang: possíveis razões para os mais de 170 mortos

Autoridades vão fazer uma investigação sobre os acontecimentos lamentáveis na Indonésia, que viveu uma das páginas mais tristes da história do desporto nesta última noite de sábado

Mais de 170 pessoas perderam a vida na Indonésia, que viveu, neste último sábado, uma das páginas mais tristes da história do desporto. As autoridades do país começam a investigar o porquê da dimensão da tragédia e já há possíveis conclusões.

A primeira versão vai de encontro aos primeiros argumentos dos adeptos, que acusam a polícia de usar gás lacrimogéneo na direção daqueles que estavam no estádio e que acabaram por invadir o relvado no final da partida.

De acordo com o AS, é possível ainda que o estádio do Arema FC estivesse sobrelotado, com as autoridades a defenderem que estariam dentro do recinto mais de 40 mil pessoas quando só cabiam, em teoria, 38 mil.

Para além destas explicações, há quem acuse as falhas no protocolo de segurança, com demora das equipas médicas e dificuldades de acesso desses mesmos profissionais a quem mais precisava de ajuda.

Neste momento, o saldo da tragédia na Indonésia, em Malang, está nos 174 mortos e nos 180 feridos.