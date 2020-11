"O que dizem de Firmino é ridículo. Às vezes as pessoas não têm o que falar"

Jurgen Klopp saiu em defesa do avançdo brasileiro.

Roberto Firmino regressou aos golos pelo Liverpool, contribuindo para o triunfo por 3-0 frente ao Leicester. No final da partida, Jurgen Klopp saiu em defesa do internacional brasileiro, cujo momento de forma foi posto em causa.

"Jota, Firmino e Mané não jogaram muito tempo juntos na linha ofensiva, mas o que fizeram não foi mau. O que se fala de Firmino é ridículo. Às vezes as pessoas não têm o que falar. Não era possível estar mais perto do golo do que ele esteve antes de marcar. Estou muito feliz por ele, ele jogou de modo fenomenal ", argumentou.

James Milner, um dos mais experientes do Liverpool, também falou sobre o companheiro. "Era o homem com menos sorte do mundo. Merecia o golo. Esteve brilhante", disse.

Depois d 12 golos na última época, Firmino leva dois em 13 partidas de 2020/21.