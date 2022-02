Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Pep Guardiola falou sobre Zinchenko e a guerra na Ucrânia.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou esta sexta-feira em conferência de imprensa e a guerra na Ucrânia foi tema, ou não tive no plantel Zinchenko, jogador ucraniano.

"Falámos com ele pessoalmente. Embora não seja fácil, Aleks [Zinchenko] é um homem forte. Tem estado brilhante nos treinos e pronto para jogar se for necessário", afirmou o técnico espanhol.

"É uma preocupação. No país onde ele nasceu estão a matar pessoas inocentes. Como te sentirias? Suponho que é assim que ele se sente. O clube está ao lado dele. Tem o nosso apoio, estamos a viver os dias juntos com ele e sabe que estamos aqui. Tem o nosso apoio incondicional", prosseguiu Guardiola, rematando: "O que farias se algum estrangeiro estivesse a atacar o Reino Unido? Como te sentirias? É assim que ele se sente. Em todo o mundo há muitas guerras. Os inocentes pagam sempre o preço pelas terríveis decisões de uma ou duas pessoas. Talvez ainda não tenhamos aprendido com situações passadas."