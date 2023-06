O que está a impedir a oficialização de Rice como reforço do Arsenal

Médio tem quase tudo acordado com os gunners, mas timing do pagamento está a atrasar o negócio

Declan Rice está muito próximo de ser anunciado como reforço do Arsenal. Os gunners têm praticamente tudo acordado com o West Ham e o médio, mas falta um pormenor para que o negócio avance.

Ora, o clube londrino quer pagar os mais de 100 milhões em cinco anos. O West Ham, segundo o The Sun, não está interessado e quer o valor até 2025.

O desencontro entre as duas partes, no entanto, não deve, de todo, fazer o negócio cair. Com a retirada do Manchester City da equação, Rice será mesmo jogador do Arsenal.