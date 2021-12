O que esperar de Rangnick no United: De Gea com pouca bola e cuidado com a dieta

Alemão estreia-se este domingo no comando técnico dos red devils.

Ralf Rangnick sucedeu a Solskjaer no comando técnico do Manchester United e tudo indica que vai implementar algumas mudanças no clube, exigindo, ao mesmo tempo, um código de conduta irrepreensível para o plantel. Dentro do relvado, uma coisa parece certa: bola nos pés de De Gea, habitual dono da baliza, não se vai ver muito.

"O guarda-redes deve ter o menor número possível de contactos com a bola, porque em todas as ligas do mundo o guarda-redes não +e o melhor jogador no campo. Por essa razão, não deve ter maior protagonismo", afirmou o técnico alemão ao "Coaches Voice".

Os hábitos alimentares também serão tidos em conta e Rangnick não irá facilitar.Per Mertesacker, antigo internacional alemão que passou, por exemplo, pelo Arsenal, tem bem fresco na memória um episódio com o técnico. "Recebi a maior bronca do mundo por comer um kebab quando era um jovem defesa do Hannover. Recordo-me disso até hoje. Disse-me que se voltasse a fazer o mesmo e não cuidasse da alimentação me iria embora", contou recentemente.

A estreia está marcada para este domingo, a partir das 14h00, frente ao Crystal Palace.