Afirmações de Philipp Lahm, antigo internacional alemão e figura do Bayern, em coluna publicada no "The Guardian".

Carlo Ancelotti: "Joguei a minha última época às ordens de Ancelotti. Quando lhe disse que ia terminar a carreira, pediu-me que reconsiderasse. Disse-me que podia jogar naquele nível até aos 40 anos. Quando percebeu que me tinha decidido, tratou de colocar-me como segundo treinador. Mas eu queria distância [do futebol]. Gosta do que faz e ama o futebol e os jogadores. Por isso todos gostam de jogar com o grande Carlo Ancelotti.

Ancelotti substituiu Guardiola no comando técnico do Bayern: "Para nós significava uma mudança. O que Ancelotti explicou numa semana, Guardiola fê-lo em três horas. Como acontecia com Guardiola, acontece com Ancelotti: sentes-te confortável porque sabes que o treinador está disposto a colocar todo o seu conhecimento à disposição da equipa. Por isso têm êxito em todo o lado."

Estilo de Ancelotti: "Não é um treinador dogmático. Todas as suas equipas têm um nível tático, pensa desde a parte defensiva. Mas, como jogador, dá-te liberdade. Ancelotti dá-se melhor na gestão de carateres extremos."

Quem é o melhor treinador? "Numa sondagem sobre quem é o melhor treinador do mundo, muito poucos diriam Carlo Ancelotti, mesmo em Itália. No entanto, ele tem um historial único. É o único que em breve ganhará títulos nas cinco grandes ligas europeias e está prestes a ganhar com o Real Madrid. Também não há nenhum treinador que tenha ganho mais vezes a Liga dos Campeões, três, nem em mais clubes, dois. Ancelotti também é um dos sete homens que levantaram este troféu como jogador e como treinador."