"O quarterback ouve o treinador num auricular, precisamos disso no futebol"

O treinador do Bayern, Julian Nagelsmann, defende que o futebol deve aproximar-se do futebol americano em alguns aspetos

"No futebol americano o quarterback tem um auricular para ouvir o treinador, precisamos disso no futebol", afirmou Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, defendo a ideia de que o "futebol tem de deixar de se esconder atrás da tradição e revolucionar-se a si próprio". Numa conversa com Andy Reid, treinador principal dos Kansas City Chiefs,. uma melhores equipas da atualidade na NFL - campeonato profissional de futebol americano nos Estados Unidos -, o jovem técnico alemão não tem dúvidas. "O futebol americano é muito mais avançado tecnologicamente do que o futebol."

Na mesma conversa com Reid, Nagelsmann acabou ainda por dizer que Robert Lewandowski, goleador do Bayern, daria um excelente "receiver". "É rápido e fisicamente muito forte. Na 'red zone' teria todas as condições para receber um passe curto e fazer um touchdown". O receiver é um dos jogadores a quem o quarterback procura passar a bola quando procura ganhar jardas para chegar à end zone, no final do campo.